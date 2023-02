Il conduttore Pierluigi Diaco ha stroncato Fedez dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023. Il rapper replicherà?

Pierluigi Diaco ha criticato aspramente quanto fatto da Fedez a Sanremo 2023 e in particolare il suo bacio in diretta tv con Rosa Chemical che, a detta del conduttore, sarebbe stato privo di senso.

“Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni“, ha dichiarato a LaPresse.

Pierluigi Diaco contro Fedez

Pierluigi Diaco non le ha mandate a dire al rapper Fedez né ai suoi numerosi ammiratori, e in tanti si chiedono se il rapper – che è praticamente sparito dai social – replicherà alle parole del conduttore. Diaco ha anche sottolineato che il suo bacio a Rosa Chemical sarebbe stato privo di senso perché, a suo dire, in Italia sarebbero consentite le unioni tra persone dello stesso genere.

“In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant’è che io sono unito con il mio compagno. Che senso ha baciarsi in prima serata (…) Non è arte, quella è parac***agine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità”, ha tuonato il conduttore, recentemente balzato agli onori delle cronache per il caso di una parolaccia pronunciata da un’ospite nel suo programma Bella Ma’ e da lui prontamente ripresa.

