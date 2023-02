Attraverso un post via social Gilles Rocca ha annunciato la sua separazione da Miriam Galanti, sua compagna da 14 anni.

Con un post carico di dolore Gilles Rocca ha annunciato la fine della sua relazione con Miriam Galanti e ha scritto: “Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata. Perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità, la risposta è una sola, dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita”.

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati

Dopo una crisi che sembrava ormai essere superata, Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno annunciato il loro addio. L’attore romano non ha nascosto il suo dispiacere per la fine della storia con la donna che lui credeva essere il grande amore della sua vita e ha anche aggiunto di esser stato costretto a svelare la fine della relazione a causa delle insistenze della gente, impaziente di saperne di più sul loro conto.

“Il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile”, ha scritto Rocca nel suo post e chiedendo di rispettare la sua privacy in un momento tanto difficile della sua vita.

