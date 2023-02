Secondo i rumor in circolazione Raimondo Todaro starebbe attraversando una nuova crisi con sua moglie, Francesca Tocca.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, Raimondo Todaro e Francesca Tocca (genitori di una bambina avuta insieme) starebbero attraversando un nuovo momento di crisi e, per questo, il celebre ballerino, diventato insegnate ad Amici, starebbe pensando di lasciare il programma di Maria De Filippi (in cui lavora anche sua moglie).

Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e in tanti sono curiosi di sapere se Todaro romperà il silenzio in merito alla questione.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi

Da tempo Raimondo Todaro e Francesca Tocca non si mostrano insieme sui social e la questione ha ovviamente alimentato i gossip che vorrebbero i due in procinto di dirsi addio.

La coppia si è già separata una volta nel 2020 e a seguire la ballerina aveva vissuto una liaison con il ballerino Valentin Dumitru, salvo poi decidere di tornare insieme al suo ex e padre di sua figlia Jasmine. Al momento né lei né Todaro hanno rotto il silenzio sulla questione e in tanti, tra i fan della coppia, si chiedono se le voci in circolazione siano vere.

