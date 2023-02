Ospite a Belve Wanda Nara ha svelato il suo ritorno di fiamma con Icardi e ha scagliato una frecciatina contro Belen Rodriguez.

Wanda Nara è stata ospite al programma di Francesca Fagnani, Belve, e a sorpresa ha annunciato il suo ritorno di fiamma con il marito Mauro Icardi. La showgirl e manager Argentina ha anche scagliato una frecciatina contro la showgirl Belen Rodriguez, nata come lei in Argentina e diventata famosa in Italia.

“Lei una volta ha detto ‘io argentina come Belen? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen’”, ha domandato Francesca Fagnani, a cui Wanda Nara ha risposto: “Si perché Belen mi pare sia venuta qua in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla, io è da piccolina che lavoro, da quando avevo 5 anni”.

Wanda Nara

Wanda Nara contro Belen: la frecciatina

L’intervista di Wanda Nara a Belve è destinata a far discutere: proprio nel salotto tv di Francesca Fagnani infatti, la manager e moglie di Mauro Icardi ha confessato il suo inaspettato ritorno di fiamma con il marito e a seguire ha scagliato una frecciatina contro Belen Rodriguez e contro la moglie di Keita Baldé (il calciatore con cui si vocifera che la Nara abbia avuto un flirt segreto e che per questo era stata soprannominata dalla moglie come “Wacca”).

“A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna”, ha dichiarato Wanda Nara quando Francesca Fagnani l’ha interrogata sulla vicenda. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG