Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo come separati in casa.

Da oltre una settimana dalla fine di Sanremo Chiara Ferragni e Fedez continuano a non mostrarsi insieme sui social e, sebbene qualcuno creda che la notizia della loro crisi sia soltanto una montatura, secondo fonti vicine alla coppia (riportate dal settimanale Oggi) i due vivrebbero da separati in casa e addirittura il rapper sarebbe stato “sfrattato” sul divano. L’influencer continua a mostrare sui social la sua vita “da single” e il marito è ormai da giorni assente da Instagram.

In tanti sui social sono impazienti di avere finalmente delucidazioni da Chiara Ferragni e Fedez in merito alle notizie che li vorrebbero in crisi e che, secondo alcune ipotesi circolate in rete, non sarebbero vere. Secondo i rumor in circolazione infatti i due starebbero cavalcando l’onda del gossip unicamente per attirare maggiore visibilità in vista dell’uscita della loro nuova serie su Prime Video.

A quasi 10 giorni dalla fine di Sanremo però nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio in merito ai rumor in circolazione, e si vocifera addirittura che i due stiano vivendo come separati in casa. Sulla notizia emergeranno ulteriori particolari? I fan sperano di sapere quanto prima la verità.

