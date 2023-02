A Uomini e Donne Gianni Sperti ha avuto una furibonda lite con Armando Incarnato e gliene ha dette di tutti i colori.

Gianni Sperti è andato su tutte le furie per un commento fatto da Gianni Sperti a Uomini e Donne e non gliele ha mandate a dire. “E di chi mi devo innamorare, di tua sorella?”, ha chiesto con fare provocatorio il cavaliere, contro cui Sperti è sbottato affermando: “Non ti permettere. Non ti devi permettere perché metti in mezzo mia sorella. Parlasse a casa sua così. Io parlo italiano. Sto dicendo che tu qua (a Uomini e Donne ndr), non fai un ca**o”.

Gianni Sperti

Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Gianni Sperti è andato su tutte le furie a Uomini e Donne, dove Armando Incarnato ha scagliato contro di lui una frecciatina infuocata. L’opinionista di Uomini e Donne, dopo la scelta fatta da Pamela e Alessandro Sp., aveva specificato che, a differenza di molti all’interno del programma, Alessandro avesse dimostrato di essere una persona concreta e non di voler perdere tempo facendo finta di cercare l’amore.

Armando Incarnato si è subito sentito tirato in causa e Sperti ha tuonato contro di lui, affermando che sia solo intenzionato a ottenere visibilità e non a cercare la persona giusta per lui.

