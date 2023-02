Naike Rivelli si è confessata senza filtri a Belve e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con sua madre, Ornella Muti.

Naike Rivelli ha un rapporto speciale con sua madre Ornella Muti e a Belve non ha fatto segreto di amare la celebre attrice italiana, che oggi è per lei non solo una mamma ma anche una spalla su cui contare e una migliore amica. Naike non ha fatto segreto che però, in passato, alcuni dei suoi partner si sarebbero avvicinati a lei con il solo fine di avvicinare la celebre attrice italiana:

“Mamma con sé porta tuto il suo percorso, ha un’energia fortissima e le persone gravitano intorno a lei. Non l’ho mai invidiata. Molti uomini si avvicinavano a me per arrivare a lei. Anche gli agenti. Uno in particolare, ho scoperto che il suo interesse era avvicinare lei, non stare con me”, ha rivelato a Belve.

Naike Rivelli

Naike Rivelli: il rapporto con la madre

Oggi Naike Rivelli ha uno splendido rapporto con sua mamma Ornella Muti, ma lei stessa non ha fatto segreto di aver sofferto in passato per i continui paragoni sulla loro bellezza o per il fatto che alcuni uomini l’abbiano avvicinata al solo fine di arrivare a sua madre, celebre diva del cinema italiano. Naike non ha neanche nascosto che il suo rapporto con la madre sarebbe stato al limite della morbosità e ha confessato di amarla profondamente:

“Sono riuscita ad avvicinarmi pian piano e a prendere in mano il suo lavoro. Oggi siamo come sorelle: la amo. ci compensiamo, viviamo insieme. C’è stata una certa dipendenza prima che conoscessi il mio attuale compagno. La seguivo in ogni lavoro”, ha ammesso. Spesso attraverso i social la figlia di Ornella Muti ha condiviso alcuni scatti bollenti suoi e della celebre attrice e ne ha lodato l’aspetto estetico anche una volta superati i 65 anni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG