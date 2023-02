Eros Ramazzotti diventerà presto nonno del suo primo nipote, ma non ha nascosto che non escluderebbe in futuro di avere un altro figlio.

Aurora Ramazzotti renderà presto nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e il celebre cantante italiano ha confessato a Oggi tutta la sua gioia per il nipotino in arrivo. Nonostante questo Eros, che al momento è single, non ha fatto segreto che non escluderebbe un giorno di avere un altro figlio (il cantante è già padre di tre figli, due dei quali avuti insieme a Marica Pellegrinelli).

“Non mi interessa quel che pensa la gente”, ha confessato, e ancora: “Se uno si innamora fa quello che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non lo escludo”.

Eros Ramazzotti: la confessione sui figli

Eros Ramazzotti è entusiasta per l’arrivo di quello che sarà il suo primo nipote e di cui, ha ammesso, ancora non saprebbe il nome.

“È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”, ha dichiarato il cantante, che ha anche confessato quanto oggi per lui sia importante avere un rapporto speciale con i suoi figli (Aurora, Gabrio Tullio e Raffaella Maria). Il cantante al momento sarebbe single ma non ha nascosto che in futuro, se dovesse trovare di nuovo l’amore, non gli dispiacerebbe avere un altro bambino. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata visto che, dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, il cantante ha più volte smentito i suoi presunti flirt sentimentali.

