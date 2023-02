La gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata annunciata da Chi prima del previsto e adesso sono emersi nuovi scoop sul nome del bambino.

Molto presto Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio, ma finora ha mantenuto il più totale riserbo in merito al nome del piccolo (che sarà un maschietto). Il giornalista Alberto Dandolo ha svelato in anteprima (stando a quanto riporta Gossip e Tv) quello che potrebbe essere il nome del primo figlio dell’influencer, e che finora è stato tenuto rigorosamente top secret. “Pare sarà chiamato Nicolò”, ha dichiarato il giornalista. Sarà vero?

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: il nome del figlio

Aurora Ramazzotti si è vista strappare in anticipo la notizia della sua gravidanza (che è stata data da Chi prima che lei e Goffredo Cerza forssero pronti per dare il lieto annuncio) e, a seguire, sembra che possa essersi vista strappare anche il nome che aveva scelto per il suo bambino e che, secondo Alberto Dandolo, sarebbe Nicolò.

Ieri sera a Michelle Impossible anche il padre di Aurora, Eros Ramazzotti, aveva ammesso di non essere a conoscenza del nome che avrebbe avuto il suo primo nipote ma aveva anche aggiunto che, qualunque fosse stata la scelta di Aurora, a lui sarebbe andata bene.

