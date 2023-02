Dopo la furibonda lite avute con Gianni Sperti a Uomini e Donne, Armando Incarnato si è sfogato via social.

Nei giorni scorsi Gianni Sperti si è scagliato contro Armando Incarnato che, a suo dire, starebbe usando Uomini e Donne solo per ottenere visibilità e non starebbe cercando realmente l’amore. Per Sperti il cavaliere – così come altri suoi colleghi – dovrebbe smetterla quindi di sentirsi come se fosse opinionista del programma e sarebbe il caso che si impegnasse di più. Armando Incarnato, che si è difeso dalle accuse, si è sfogato via social scrivendo:

“Sono stanco di non essere mai capito. Sono un essere umano, non una macchina. C’è una parte del cuore che mi fa sempre più male. Basta per favore!”.

Armando Incarnato: lo sfogo via social

A Uomini e Donne sono volati stracci tra Armando Incarnato e Gianni Sperti e in particolare quest’ultimo ha accusato il cavaliere di non fare praticamente nulla per cercare il vero amore all’interno del programma. Armando Incarnato si è sfogato via social e in tanti si chiedono se tra lui e l’opinionista ci saranno ulteriori sviluppi. Al momento sembra che nessuna delle dame presenti al dating show sia riuscita a catturare l’attenzione di Armando e in tanti sono curiosi di sapere se, prima o poi, riuscirà a trovare il vero amore.

