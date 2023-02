Giulia De Lellis si è vista costretta a replicare contro chi l’ha presa di mira per il look da lei sfoggiato durante la Milano Fashion Week.

Giulia De Lellis ha ovviamente partecipato alla Milano Fashion Week e per l’occasione ha sfoggiato un look firmato da Alberta Ferretti e comprensivo di un paio di pantaloni con frange svolazzanti. A quanto pare il suo look non è piaciuto a molti dei suoi fan, che l’hanno giudicata troppo bassa per valorizzare dei pantaloni simili.

“Sei alta un c***o e mezzo. Ma dove vai con questo pantalone?”, ha scritto un utente, a cui Giulia De Lellis ha risposto: “Ci riprovo: non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo! Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto”.

Giulia De Lellis: la replica sul suo look

Giulia De Lellis è stata travolta dalle critiche degli haters via social per via del look da lei sfoggiato alla Milano Fashion Week. L’influencer ha precisato di non dare alcun peso alle critiche sulla sua altezza e ha sottolineato di voler indossare ciò che più le piace, così come i pantaloni di Alberta Ferretti da lei sfoggiati all’evento.

Oltre alle critiche dei leoni da tastiera in tanti, sui social, hanno fatto i complimenti alla fidanzata di Carlo Gussalli Beretta per la sua bellezza e sono curiosi di saperne di più sui prossimi look.

