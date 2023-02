Ultimo ha svelato via social di non essere intenzionato a tornare ancora al Festival di Sanremo e ha spiegato perché.

La partecipazione di Ultimo al Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere l’ultima per la carriera dell’artista e a svelarlo è stato proprio lui, Il cantante attraverso le sue stories ha dichiarato che presentando all’Ariston il suo brano Alba avrebbe chiuso un “cerchio artistico” e che per questo per lui non esisterebbe l’esigenza di partecipare ancora a Sanremo.

Quest’anno la mancata vittoria di Ultimo è stata accompagnata da un’ovazione nella sala stampa della kermesse e nel 2019 lo stesso cantante aveva finito per litigare con i giornalisti.

Ultimo

Ultimo non tornerà a Sanremo

Ultimo ha svelato via social di non avere alcuna intenzione di tornare al Festival di Sanremo perché, a suo dire, portando il brano Alba a quest’ultima edizione avrebbe chiuso un cerchio.

“Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”, ha affermato il cantante. La partecipazione di Ultimo a Sanremo è stata accompagnata da alcune polemiche visto che la prima volta il cantante ha finito per litigare con i giornalisti nella sala stampa mentre quest’anno la notizia della sua mancata vittoria sarebbe stata accolta addirittura con un’ovazione da parte dei giornalisti.

