A Domenica In molti amici e colleghi di Maria De Filippi hanno ricordato e omaggiato Maurizio Costanzo.

L’improvvisa e inaspettata scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che lo avevano conosciuto o che avevano lavorato con lui. A Domenica In in tanti hanno ricordato e omaggiato il celebre conduttore e ovviamente si è parlato anche del legame fortissimo che avevano lui e sua moglie, Maria De Filippi. L’avvocato dei vip Giorgio Assumma, migliore amico di Costanzo, ha confessato:

“Per Maria lui è stato tutto. Dovere di noi amici, finiti questi ricordi per Maurizio, di essere vicini a Maria. Credo che Maria sia rimasta davvero sola. Ha bisogno del nostro affetto e di avere la sensazione che attraverso di noi la vita con Maurizio continui. Credo sia un dovere nostro da assolvere con cristiana amicizia”.

Maria De Filippi

Maria De Filippi: le rivelazioni a Domenica In

Maria De Filippi sarebbe rimasta sotto shock per la scomparsa inaspettata e improvvisa di Maurizio Costanzo. Mentre sui social impazza una polemica per i selfie che qualche sconosciuto si è azzardato a chiederle alla camera ardente, a Domenica In si è parlato di come la conduttrice potrà affrontare la vita ora che il suo storico e grande amore è scomparso. Mara Venier, grande amica della conduttrice, ha detto:

“Maria con Maurizio aveva lo stesso rapporto protettivo che ho io con mio marito. “Smetti di fumare, di mangiare questo…” Al di là del lavoro, che è tanto per noi e ci impegna parecchio, il centro della nostra vita è accudire i nostri mariti. Parte della nostra giornata è dedicata a loro. Quando Maurizio veniva da me, Maria mi chiamava e mi diceva “mettilo seduto e fagli bere acqua”. Per dire che quando imposti la vita col tuo compagno in questo modo e lui viene a mancare il vuoto è enorme”. Al momento la De Filippi non ha rilasciato dichiarazioni sulla scomparsa di suo marito ma è apparsa visibilmente provata alla camera ardente.

