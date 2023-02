Chiara Ferragni ha svelato un retroscena in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo e ha smentito Striscia la Notizia.

Nei giorni scorsi Striscia la Notizia ha realizzato alcuni servizi in merito all’eccessiva sponsorizzazione di Instagram fatta sul palco dell’Ariston. Ovviamente la questione riguardava soprattutto Chiara Ferragni, che è stata co-conduttrice al fianco di Amadeus per due serate al Festival di Sanremo. In queste ore lei stessa ha replicato alle ipotesi in merito a un suo presunto accordo top secret con la nota piattaforma social scrivendo nelle sue stories:

“Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni risponde a Striscia la Notizia

Dopo i servizi di Striscia la Notizia in rete ha iniziato a diffondersi l’ipotesi secondo cui Chiara Ferragni potesse aver preso qualche accordo segreto con la nota piattaforma social che l’ha resa famosa in Italia, sponsorizzando la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La questione è stata smentita dalla stessa influencer che, durante la sua partecipazione alla kermesse, non avrebbe preso accordi commerciali e ha deciso di diffondere un messaggio di empowerment femminile.

La partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo è stata molto discussa anche per via della presunta lite da lei avuta con suo marito Fedez nel backstage dello show. Nelle scorse ore la coppia ha smentito le ipotesi sulla sua presunta crisi mostrandosi mano nella mano via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG