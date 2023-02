Maurizio Costanzo è scomparso a 84 anni e il suo patrimonio verrà diviso tra la moglie, Maria De Filippi, e i suoi tre figli.

In oltre 60 anni di carriera Maurizio Costanzo avrebbe accumulato un vero e proprio tesoro patrimoniale e, secondo i rumor circolati in rete (e riportati da Vanity Fair), tra proprietà lussuose e diritti d’autore il celebre volto tv avrebbe avuto un patrimonio di oltre 70 milioni di euro (ma sulla questione non ci sono certezze). L’eredità di Costanzo sarà divisa tra sua moglie, Maria De Filippi, il figlio Gabriele (adottato insieme a lei) e gli altri due figli, Camilla e Saverio, avuti insieme all’ex moglie Flaminia Morandi.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: il patrimonio

Come giornalista, autore e conduttore, Maurizio Costanzo ha scritto un’importante fetta della storia dello spettacolo italiano e, secondo i rumor in circolazione, negli anni il conduttore avrebbe accumulato una vera e propria fortuna.

A Roma possedeva 2 enormi appartamenti nel quartiere Prati e aveva inoltre diverse proprietà e terreni anche a Grosseto e a Ansedonia. Tra le ricchezze accumulate dal conduttore vi sarebbero anche quelle dovute ai diritti su alcune delle sue più celebre opere (come il celeberrimo brano cantato da Mina Se telefonando, di cui Costanzo era stato l’autore). La scomparsa del conduttore ha sconvolto i tanti che avevano avuto modo di conoscerlo durante il loro lavoro in tv e in queste ore a Domenica In si è parlato anche di come sua moglie, Maria De Filippi, potrebbe affrontare questo terribile lutto.

