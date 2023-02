Diletta Leotta ha scritto una lettera a cuore aperto al fidanzato Loris Karius, che giocherà alla finale di Coppa di Lega inglese.

Diletta Leotta ha deciso di non nascondere più il suo grande amore per il fidanzato Loris Karius e, in queste ore, ha dedicato a lui una sua lettera pubblicata da The Atlhetic. La conduttrice ha espresso tutto il suo incoraggiamento verso il fidanzato che giocherà con il suo NewCastle alla finale di Coppa di Lega inglese dopo due anni non proprio promettenti della sua carriera.

“Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine. Con amore, Diletta”, ha scritto nel suo messaggio la conduttrice.

L’amore procede a gonfie vele per Diletta Leotta e Loris Karius e la conduttrice ha manifestato pubblicamente tutto il suo sostegno al calciatore in vista della finale di Coppa di Lega Inglese, che vedrà il NewCastle fronteggiare il Manchester United. Nella sua lettera la conduttrice di Dazn ha sottolineato come la forza e la resilienza di Karius l’abbiano fatta innamorare di lui nonostante il periodo difficile vissuto dal calciatore negli ultimi due anni, dopo la finale di Champions del 2018 che lo ha visto protagonista in negativo.

“Tu hai deciso di costruire il tuo futuro abbracciando il cambiamento e lavorando ancora più duramente per tornare ad esserci, ad essere in prima linea, ancora una volta, orgoglioso di te”, ha scritto la conduttrice, che si vocifera che presto potrebbe annunciare l’arrivo del suo primo figlio.

