Francesco Totti è partito per la settimana bianca in compagnia della fidanzata, Noemi Bocchi, e dei suoi figli. A causa di questo l’ex calciatore, che era considerato da Maurizio Costanzo come “uno di famiglia”, non potrà presenziare ai solenni funerali del conduttore organizzati alla Chiesa degli Artisti a Roma. Totti ha espresso via social tutto il suo dolore per la scomparsa del giornalista e sui social ha postato una foto che li ritrae insieme e ha scritto: “Riposa in pace Maestro”.

Francesco Totti: i funerali di Costanzo

Francesco Totti era legato da un rapporto di profonda amicizia a Maurizio Costanzo e, stando a quanto riporta l’Ansa, sarebbe stato tra i primi a recarsi alla Clinica Padeia per porgere le sue condoglianze ai familiari del giornalista una volta appresa la notizia della sua scomparsa. Totti è stato alla Camera ardente allestita in piazza del Campidoglio a Roma lo scorso venerdì ma purtroppo, a causa di impegni precedentemente presi con la sua compagna e i suoi figli, non sarà presente ai funerali di Costanzo, che si terranno nel primo pomeriggio del 27 febbraio alla Chiesa degli artisti a Roma.

