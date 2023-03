Fedez non ha preso parte alla conferenza stampa di Lol3 e i fan sono sempre più preoccupati per le sue condizioni di salute.

Dopo la partecipazione al Sanremo, Fedez si è praticamente eclissato dai social e a quanto pare non ha partecipato neanche alla conferenza stampa di presentazione di Lol3, il programma da lui condotto insieme a Frank Matano. “Ci segue da lontano”, si è limitata a dire Serena Dandini, che ha portato avanti la conferenza stampa insieme a Frank Matano e ai 10 concorrenti presenti nella nuova edizione dello show.

Fedez assente alla conferenza stampa di Lol

I fan sono sempre più in ansia per le condizioni di Fedez, che ormai da settimane non appare dai social. Il rapper a quanto pare non ha preso parte neanche alla conferenza stampa di presentazione di Lol3, a cui era il volto più atteso proprio a causa della sua discussa assenza social.

Nelle sue ultime e sporadiche apparizioni online, il rapper è apparso visibilmente stanco e provato e in tanti hanno notato che abbia sviluppato uno strano problema di balbuzie. Al momento Fedez non ha rotto il silenzio sulla questione e anche il resto della sua famiglia – compresa sua moglie, Chiara Ferragni – continua a mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda.

