Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, si è sfogato via social per le offese e le discriminazioni che riceverebbe via social.

Lucas Peracchi, personal trainer noto per esser stato legato a Mercedesz Henger, si è sfogato perché riceverebbe continuamente offese e messaggi discriminatori a causa dei contenuti per soli adulti da lui condivisi su OF.

“Ricevo critiche, attacchi e discriminazioni. Praticamente ogni giorno, anche da persone che sui social o addirittura in tv, non faccio nomi, proclamano l’amore universale e sono i paladini della lotta contro l’omofobia, e poi dopo fanno la stessa cosa nel loro piccolo. Anche alcuni sponsor, che mettono il logo con l’arcobaleno, hanno storto un po’ il naso perché pubblico contenuti senza veli. Bisogna però dire che in Italia siamo rimasti ancora al 1800. Questo è il mondo ipocrita del politically correct che viene mostrato in tv”, ha dichiarato a iGossip.it.

Lucas Peracchi: le offese

Lucas Peracchi, l’ex fidanzato di Mercedesz Henger oggi felicemente fidanzato con Karen Eliana, è tornato a far parlare di sé per via dei contenuti osé da lui condivisi via social e, a seguire, per via delle accuse da lui rivolte contro chi (a suo dire anche personaggi noti) gli avrebbe rivolto critiche e discriminazioni via social. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi dopo lo sfogo di Lucas e se qualcuno replicherà alle sue parole. Al momento sulla questione tutto tace e il personal trainer sembra essere tutto sommato soddisfatto della sua carriera.

