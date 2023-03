Alvin ha pubblicato sui social un messaggio contro Ilary Blasi e in tanti sui social si chiedono se la lite tra i due sia reale o meno.

Ilary Blasi e Alvin hanno litigato? In queste ore l’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha postato un messaggio sui social che lascia intendere di sì, ma in tanti credono che possa trattarsi di una sorta di strategia da lui attuata per ottenere visibilità in vista dell’imminente inizio di una nuova stagione dell’Isola dei Famosi. Da tempo si vocifera comunque che i suoi rapporti con Ilary non siano dei migliori e in queste ore Alvin ha sbottato scrivendo:

“Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca. #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione”. Nell’immagine postata da Alvin si vede una chat da lui avuta con la conduttrice e dove sembra che i due si siano scambiati alcuni messaggi vocali.

Alvin: lo sfogo contro Ilary

Alvin e Ilary Blasi hanno davvero litigato? La voce è diventata sempre più insistente in rete e in queste ore sembra che l’ex inviato dell’Isola dei Famosi l’abbia cavalcata portando nuovi e inaspettati elementi. Al momento non è dato sapere quale sia il contenuto dei messaggi audio che i due si sarebbero inviati e la showgirl – che sarà di nuovo conduttrice all’Isola dei Famosi – non ha ancora replicato alle parole di Alvin. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.

