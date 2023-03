Federica Nargi si trova in montagna insieme alla sua famiglia ma sembra che in queste ore sia stata protagonista di una brutta disavventura.

Federica Nargi si trova in settimana bianca con la sua famiglia ma, nelle scorse ore, lei stessa ha svelato che sarebbe stata colpita da un grave attacco di panico e per questo avrebbe allertato i soccorsi, che l’avrebbero recuperata su una pista da sci a sirene spiegate. La showgirl, con la voce rotta dal pianto, ha replicato contro il marito Alessandro Matri che l’ha presa in giro per l’accaduto. “Tu ridi, ma io sto male!”, ha detto.

Federica Nargi: la disavventura sulla neve

Federica Nargi ha fatto preoccupare i suoi fan rivelando di aver avuto un attacco di panico mentre si trovava sulla neve in compagnia di suo marito, Alessandro Matri. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio per la showgirl che, una volta allertati i soccorsi, sarebbe stata portata al caldo e al riparo.

Al momento non è dato sapere esattamente cosa abbia causato il panico di Federica Nargi ma è possibile che la sua crisi sia avvenuta per via della difficoltà della pista su cui lei e il marito si trovavano insieme.

