Il 14 marzo si terrà la prima udienza in tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi e sembra che i due siano lontani dal trovare un accordo.

Stando a quanto riporta Today Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero lontani dal trovare un accordo di divorzio e per questo tra i due potrebbe svolgersi un vero e proprio scontro in tribunale, dove sono attesi per la prima udienza con i rispettivi legali il 14 marzo. Oltre ai termini economici i due potrebbero dover discutere anche della custodia dei figli, rimasti a vivere con la madre dopo il loro addio.

Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi: la custodia e lo scontro

Stando ai rumor in circolazione la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbe fatto passi in avanti e oggi, nonostante i due siano impegnati in nuove relazioni, i loro rapporti continuerebbero a essere tesi. Secondo Today l’udienza del 14 marzo per l’ex coppia d’oro di Roma potrebbe essere all’insegna della tensione e i loro legali starebbero facendo di tutto per trovare un accordo conveniente per ambo le parti.

Nel frattempo sembra che anche la custodia dei tre figli avuti dai due via non sia scontata ed è possibile che Isabel, Chanel e Cristian finiscano al centro della disputa legale. Al momento sulla questione non vi sono certezze e ai fan dell’ex coppia non resta che attendere ulteriori novità.

