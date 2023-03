Daniele Scardina è in coma alla clinica Humatias di Rozzano. Il manager del pugile ha rotto il silenzio sulle cause del suo malore.

Il manager di Daniele Scardina, Alessandro Cerchi, ha rotto il silenzio sulle condizione del pugile, che ha accusato un malore e ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. Scardina è in coma, e il manager ha dichiarato a Pomeriggio Cinque: “Si sono lesionate due vene in seguito a un movimento brusco, una cosa che può capitare a chiunque”, e ancora: “In questo momento la pazienza è importante. Dobbiamo aspettare e pregare”.

Daniele Scardina

Daniele Scardina: come sta

Le condizioni di Daniele Scardina sarebbero stabili ma gravi e attualmente in pugile si trova ricoverato nella clinica Humanitas di Rozzano dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza.

L’operazione è riuscita ma il manager ha fatto sapere che al momento non resterebbe da fare altro che pregare per il campione, che è stato fidanzato con Diletta Leotta. Proprio la conduttrice – così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport – ha rivolto in queste ore le sue preghiere al campione con un messaggio via social. In tanti sono in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi sulla vicenda e sperano per un miglioramento delle condizioni di King Toretto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG