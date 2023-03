Daniele Scardina ha accusato un malore e adesso sarebbe in coma. Diletta Leotta gli ha dedicato un messaggio via social.

Daniele Scardina si stava allenando in un centro sportivo di Milano quando – stando a quanto riporta l’Ansa – sarebbe stato colpito da un malore e, privo di sensi, sarebbe stato portato con un’ambulanza alla Clinica Humanitas di Rozzano. Lì il pugile avrebbe subito un intervento chirurgico e al momento le sue condizioni sarebbero gravi ma stazionarie. Diletta Leotta, sua ex fidanzata, ha scritto nelle sue stories un messaggio di preghiera indirizzato a lui. “Forza Dani”, ha scritto la conduttrice postando le emoticon di due mani giunte in segno di preghiera.

Daniele Scardina in coma

Sono ore di grande paura per Daniele Scardina, il pugile classe 1992 che sarebbe stato colpito da un grave malore mentre si stava allenando in un centro sportivo di Milano, in via Fermi. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause del malore, ma sembra che l’ex fidanzato di Diletta Leotta sia stato sottoposto a un intervento d’urgenza e che al momento sia in coma. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi gli stanno inviando i loro messaggi di incoraggiamento e di preghiera e sperano di avere presto notizie positive sul suo stato di salute.

