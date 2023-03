Belen Rodriguez ha ricordato Maurizio Costanzo a Le Iene ed è stata travolta da una vera e propria bufera sui social.

Belen Rodriguez non ha partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo né finora ha compiuto alcun gesto in onore del celebre giornalista scomparso e di cui, in passato, era stata più volte ospite in tv. Nelle ultime ore a Le Iene la showgirl ha finalmente rotto il silenzio con un toccante monologo dedicato a Costanzo, ma le sue parole non sono bastate a salvarla da un’impietosa pioggia di critiche online con cui molti hanno sottolineato che avrebbe dovuto omaggiarlo già nei giorni scorsi.

Belen Rodriguez: il monologo su Costanzo

“Ho molti ricordi, conservo ancora le diverse tartarughine che lui mi ha regalato negli anni. Guardandole ogni giorno mi ricordo di tutti i consigli affettuosi che lui mi ha dato. Quindi ciao Maurizio e un grosso abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene”, ha dichiarato Belen durante la prima puntata de Le Iene dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

In tanti sui social si erano chiesti come mai la showgirl non avesse ricordato finora il giornalista, visto che in passato ha partecipato a molti dei suoi programmi tv e visto che suo marito, Stefano De Martino, ha preso parte ai funerali. Al momento Belen non ha replicato alle polemiche ed è possibile che abbia sentito la moglie del conduttore, Maria De Filippi, in privato dopo la scomparsa del celebre volto tv.

