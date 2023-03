Attraverso i social Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop sull’ex coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Fabrizio Corona è tornato a infiammare le pagine del gossip con uno scoop compromettente e riguardante l’influencer Giulia De Lellis e il suo storico ex, il dj Andrea Damante. Secondo l’ex Re dei paparazzi Elisa Visari, fidanzata con Damante, avrebbe scoperto sul telefono del dj alcuni messaggi da lui scambiati con la sua celebre ex. Il dj, infastidito dalla vicenda, l’avrebbe cacciata di casa e lei per tutta risposta avrebbe inviato i messaggi incriminati a Carlo Gussalli Beretta, attuale fidanzato della De Lellis.

Giulia De Lellis

Fabrizio Corona: lo scoop su De Lellis e Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Fabrizio Corona sembra essere pronto a scommettere di sì e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda che, nei prossimi giorni, verrà affrontata anche dal settimanale Chi (stando a quanto rivelato dall’ex Re dei paparazzi). Al momento i diretti interessati non hanno proferito parola sulla questione e nelle scorse settimane (quando già si era parlato di un presunto riavvicinamento tra Giulia De Lellis e il suo ex) l’influencer e Carlo Gussalli Beretta si erano mostrati insieme, più uniti e felici che mai. Quale sarà la verità?

