Secondo i rumor in circolazione sarebbe naufragata la storia d’amore tra Matilde Gioli e l’istruttore d’equitazione Alessandro Marcucci.

Stando a quanto riporta Fanpage, Matilde Gioli e l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci si sarebbero detti addio. A confermarlo sarebbe anche il fatto che, sui profili social dell’istruttore, sarebbero sparite tutte le foto che lo ritraevano insieme all’attrice che, al suo fianco, sembrava essere più felice che mai.

Era stata la stessa Gioli a ufficializzare la sua storia d’amore con Marcucci e a manifestare per lui tutto il suo amore scrivendo in un post alcuni mesi fa: “Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”.

Matilde Gioli

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati

Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci si sono detti addio? La coppia, insieme da oltre due anni, sembrava essere più unita e affiatata che mai e l’attrice non solo aveva manifestato pubblicamente il suo amore per l’istruttore di equitazione, ma aveva anche ammesso che le sarebbe piaciuto costruire presto una famiglia insieme a lui. Al momento i due non hanno rotto il silenzio in merito all’indiscrezione e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG