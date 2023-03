Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio via social dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Da quanto Maurizio Costanzo è scomparso Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, non ha lasciato la conduttrice neanche per un attimo e durante i funerali è stata seduta tra lei e suo figlio Gabriele. In queste ore, attraverso i social, Raffaella Mennoia ha pubblicato il suo primo messaggio dopo la scomparsa del celebre conduttore e ha scritto:

“Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”.

Raffaella Mennoia: il messaggio dopo la morte di Costanzo

Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi, ha scritto un messaggio via social per esprimere i suoi sentimenti verso la morte di Costanzo. L’autrice ha anche dimostrato la sua concretezza nel suo post, e ha sottolineato come la vita debba andare avanti nonostante il grande dolore causato dalla scomparsa di Costanzo.

La Mennoia è sempre rimasta accanto a Maria De Filippi da quanto la conduttrice è stata colpita dal suo tragico lutto e non l’ha lasciata sola neanche per un istante durante i funerali. Al momento, a causa del lutto, i programmi di Maria De Filippi sono stati temporaneamente sospesi.

