Francesco Totti è stato assente ai funerali di Maurizio Costanzo per via della settimana bianca già organizzata in precedenza con la sua compagna, Noemi Bocchi, e i suoi figli. In queste ore Chanel Totti ha postato alcune foto che la ritraggono sulla neve in compagnia della sorella minore, Isabel, e la mamma Ilary Blasi ha condiviso una loro foto scrivendo nelle sue stories: “Mi mancate”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il messaggio alle figlie in vacanza con Totti

Chanel Totti e sua sorella Isabel sono in vacanza insieme al padre, Francesco Totti, e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Ilary Blasi ha dedicato un tenero messaggio alle sue bambine che, ovviamente, non vede l’ora di poter riabbracciare.

Dopo la sua discussa separazione dall’ex calciatore la conduttrice si è chiusa nel massimo riserbo e entrambi continuerebbero a trascorrere da separati il loro tempo insieme ai figli. Secondo indiscrezioni l’unione tra i due non sarebbe naufragata nel migliore dei modi e oggi Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Bastian Muller, che avrebbe iniziato a frequentare solo un paio di mesi fa.

