Massimo Boldi ha confessato a Le Iene di aver avvistato un oggetto non identificato mentre si trovava insieme a Barbara D’Urso.

A Le Iene un intero servizio è stato dedicato agli avvistamenti alieni e, a sorpresa, l’attore Massimo Boldi ha rivelato di aver personalmente assistito ad un avvistamento alieno. L’attore, in quell’occasione, sarebbe stato in compagnia di Barbara D’Urso e Memo Remigi quando un oggetto non identificato si sarebbe stagliato in cielo difronte a loro.

“Ho avuto un incontro del terzo tipo. Era il 1977, ero in auto in direzione Genova con una mia cara amica, Barbara d’Urso e poi c’era anche Memo Remigi. All’improvviso da una nuvola esce una luce strana tipo un arcobaleno. Poi è uscito uno strano veivolo e stava fermo. A un certo punto questo oggetto ha iniziato ad andare avanti e indietro ad una velocità assurda. Ho detto a Barbara se lo vedeva e anche lei era pietrificata. Memo invece continuava a canticchiare. Dopo l’oggetto è venuto sopra di noi e dopo alcuni istanti è sparito. Questa è una cosa che fa paura, l’ha visto bene anche Memo e ricorda”, ha confessato Boldi.

Massimo Boldi

Massimo Boldi: l’avvistamento Ufo

Massimo Boldi ha rivelato che, insieme a Barbara D’Urso e a Memo Remigi, avrebbe assistito ad un inaspettato avvistamento Ufo. La questione era stata affrontata dallo stesso attore anche in passato quando, ospite in un programma della D’Urso, aveva fatto riferimento proprio allo stesso episodio (ma la conduttrice aveva preferito zittirlo).

“Barbara, ti ricordi che noi siamo stati testimoni di un UFO. Parlo di quando abbiamo avvistato un UFO. Anzi, erano due UFO, ma è vero. Te lo ricordi vero?”, aveva dichiarato Boldi a Live – Non è la D’Urso, e lei aveva risposto: “Certo che mi ricordo. Ma se lo raccontiamo ci prendono per pazzi. Massimo ma cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando? Facciamo che questa cosa resta tra noi due, ok? Che poi domani scrivono ‘Barbara d’Urso ha avvistato gli alieni’. Facciamo che è uno scherzo, stiamo scherzando“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG