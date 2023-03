Mentre i rumor sulla sua presunta separazione da Brian Perri sono sempre più insistenti, Elisabetta Canalis è stata avvisata insieme a un altro.

Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? Il settimanale Chi ha fatto sapere di aver avvistato la showgirl a Milano in compagnia del suo istruttore di kick boxing, Georgian Cimpeanu. I due avrebbero cenato insieme in un ristorante e poi si sarebbero diretti allo stesso albergo. Ormai da tempo si vocifera che l’ex velina abbia detto addio al marito Brian Perri, con cui da mesi non appare insieme sui social.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Un nuovo amore in vista per Elisabetta Canalis? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo l’avvistamento di Chi ma, al momento, non vi sono conferme. Lei e l’istruttore di kick boxing sono stati avvistati insieme a Milano e, in precedenza, la showgirl è stata al centro di innumerevoli gossip in merito a una presunta crisi con Brian Perri.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più e i fan sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori particolari sulla vicenda. L’ex velina e il chirurgo americano abitano insieme a Los Angeles e hanno avuto una figlia, Skyler Eva. Dopo il matrimonio la Canalis non ha fatto segreto che, prima o poi, le sarebbe piaciuto tornare in Italia.

