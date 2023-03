Alcuni indizi spuntati sui social lasciano presagire che sia giunta al termine la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini.

Storia al capolinea tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? Nelle ultime ore la showgirl ha postato alcune stories sui social che lasciano presagire una sua presunta rottura dal tennista, con cui era uscita allo scoperto appena qualche settimana fa. “Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola”, è scritto in uno dei messaggi nelle sue stories, e ancora: “Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull’altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone”.

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati?

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere durata meno di un batter di ciglia la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini e in queste ore in tanti si sono insospettiti nel leggere i messaggi pubblicati dalla showgirl nelle sue stories, e che sembrano far riferimento proprio a una storia d’amore finita male.

Per Melissa Satta quella con Berrettini sembrava essere la prima storia importante dopo la dolorosa rottura da Mattia Rivetti, l’imprenditore con cui aveva ritrovato la serenità dopo la separazione da Kevin Prince Boateng. Sarà davvero tutto finito tra i due? Al momento sulla questione non vi sono conferme.

