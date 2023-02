Elodie non è tipa da mandarle a dire e lei stessa ha svelato di aver avuto una lite con la sua vicina di casa.

Dopo aver recentemente svelato di aver litigato con uno sconosciuto in aeroporto, Elodie ha confessato a Radio Deejay di aver litigato anche con la sua vicina di casa. La cantante avrebbe litigato con la donna a causa del continuo rumore proveniente dal suo appartamento:

“Era un giorno di pioggia, le 8 del mattino. Mi sveglio, vado su da lei e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi perché magari dormo’. Mi guarda e mi fa ‘Potevi comprare l’ultimo piano’. Te lo giuro. L’ho guardata e non ci credevo. È stata talmente classista e orrenda. Poi mi sono immaginata tutta la sua vita con i figli ecc… Io non le ho detto niente. La prossima volta mi compro casa sua. Che le dovevo dire? Ho pensato. Faccio una festa pazza di notte, quando lei scenderà dirò ‘te potevi comprà na villa’. Una cosa del genere”, ha affermato.

Elodie

Elodie: la lite con la vicina di casa

Elodie non ha fatto segreto di considerare il rispetto una caratteristica imprescindibile da avere e da pretendere dal prossimo. La cantante si sarebbe infuriata proprio per questo motivo con la sua vicina di casa che, a quanto pare, le avrebbe risposto in malo modo dopo che lei le avrebbe chiesto di fare meno rumore.

Di recente la cantante ha confessato anche di aver litigato con un uomo in aeroporto e ha svelato i retroscena sulla sua rissa quasi sfiorata.

