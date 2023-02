Aurora Ramazzotti è entrata nel nono mese di gravidanza e ha rivelato di essere costretta a interrompere la sua attività sportiva.

Aurora Ramazzotti ha praticato sport quasi per tutta la durata della sua gravidanza ma ora che mancano poche settimane all’arrivo del suo primo figlio lei stessa ha ammesso di essere costretta a fermarsi:

“Bisogna conoscere e ascoltare il proprio corpo e i propri limiti. Durante la prima parte della gravidanza ho visto altre persone che stavano affrontando la stessa esperienza e mi sono lasciata motivare da loro”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Però vi devo dire che è arrivato il momento di prendermi una pausa. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo. Chi fa sport conosce la sensazione”.

Aurora Ramazzotti: lo sport e il nono mese di gravidanza

Aurora Ramazzotti ha cercato di praticare sport fino al termine della sua gravidanza ma ora che manca ormai sempre meno all’arrivo del suo primo figlio, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha annunciato di doversi fermare. Aurora approfitterà di queste ultime settimane di gravidanza per riposare in vista della nascita del suo primo bebè, il cui nome resta top secret.

In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sulla nascita del suo primo figlio che, secondo indiscrezioni, dovrebbe nascere in una rinomata clinica svizzera.

