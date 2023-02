Massimo Giletti è stato ospite a Belve, dove si è raccontato a cuore aperto tra retroscena legati alla sua carriera e la sua vita privata.

Ospite a Belve il conduttore Massimo Giletti ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e in particolare si è soffermato sul suo addio alla Rai. Il conduttore ha anche menzionato Fiorello, con cui sarebbe sbocciato un inaspettato rapporto d’amicizia a causa di un gesto importante fatto dallo showman nei suoi confronti. “

Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”, ha dichiarato Giletti senza entrare ulteriormente nel dettaglio.

Massimo Giletti

Massimo Giletti: la confessione a Belve

Massimo Giletti ha confessato a Francesca Fagnani alcune questioni relative alla sua carriera e alla sua vita privata. Il conduttore è stato anche interrogato dalla giornalista in merito alla presunta donna che farebbe parte della sua vita e il conduttore, pur non volendone svelare l’identità, ha confermato che nel suo cuore sarebbe presente qualcuno di speciale.

Giletti ha anche rivolto un pensiero ai suoi genitori, entrambi scomparsi: “Tornare a casa mi fa male, riavvolge il nastro di una vita”, ha ammesso. In tanti sono curiosi di sapere quali altre curiosità emergeranno dalla sua intervista a Belve e se verrà svelato il gesto fatto da Fiorello nei suoi confronti.

