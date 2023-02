Sonia Bruganelli ha svelato perché sarebbe intenzionata a lasciare il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli è stata opinionista nelle ultime due stagioni del GF Vip ma, a quanto pare, non sarebbe intenzionata a fare lo stesso anche nella prossima edizione del reality show. La moglie di Paolo Bonolis a tal proposito ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, come Giulia Salemi e Soleil Sorgé, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Sonia Bruganelli sarebbe intenzionata ad abbandonare la sua carriera di opinionista al GF Vip e ha rivelato anche che, a suo avviso, sarebbe bello se a prendere il suo posto fossero influencer e giovani conduttrici come Soleil Sorge e Giulia Salemi. In tanti sono curiosi di sapere se Signorini accetterà il suggerimento della moglie di Bonolis che, per il momento, si è detta pronta a tornare alla sua vita di sempre.

“Vado a Trieste a trovare mio figlio Davide, che gioca nella Triestina. Il weekend lo dedico ai miei ragazzi, a volte vado a fare un aperitivo con le amiche. I tempi morti li sfrutto per ‘respirare’ o fare la spesa, come tutti, il sabato o la domenica mattina. Oppure, come domenica scorsa, vado a trovare papà che non c’è più“, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni in merito alla sua vita al di fuori del piccolo schermo.

