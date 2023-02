La cantante Bianca Atzei ha espresso la sua preoccupazione per suo figlio Noa Alexander e si è confessata con i fan.

Bianca Atzei è da poco diventata mamma per la prima volta e attraverso i social non ha mancato di aggiornare di frequente i suoi fan sulle sue condizioni e su quelle del suo bambino, Noa Alexander. Ultimamente il piccolo sarebbe stato colpito da alcune coliche e, a detta della cantante, sarebbe difficilissimo riuscire a farlo calmare.

“Noa oggi non trova pace: piange, piange e piange. Ho provato di tutto. L’unica posizione in cui trova un po’ di sollievo è questa”, ha dichiarato nelle sue stories mostrandosi mentre teneva in braccio suo figlio.

Bianca Atzei è oggi più felice che mai per la nascita del suo primo figlio ma, attraverso i social, non ha mancato di raccontare ai fan anche la stanchezza e le preoccupazioni dovute alla sua recente maternità. In particolare la cantante ha anche chiesto consiglio su come cercare di alleviare i sintomi delle coliche a suo figlio, che non farebbe altro che piangere.

Di recente lei e il suo compagno, Stefano Corti, hanno anche svelato che una delle difficoltà principali da loro avute dopo la nascita del piccolo Noa sarebbe stata la mancanza di sonno. Oggi la coppia è entusiasta per l’arrivo del bebè e in tanti sono curiosi di sapere se un giorno i due allargheranno ulteriormente la famiglia.

