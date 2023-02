Lasciata la casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha potuto finalmente riabbracciare sua figlia Luna Marì, che non vedeva da 5 mesi.

A causa della sua lunga permanenza al GF Vip, Antonino Spinalbese non ha visto per 5 lunghi mesi sua figlia Luna Marì. Nelle ultime ore l’hair stylist è finalmente tornato a casa e ad attenderlo ha trovato la sua bambina che, tra la timidezza e la felicità, è corsa ad abbracciarlo (il video ha presto fatto il giro dei social). Nel frattempo Belen, l’ex fidanzata di Spinalbese, ha postato un tenero video in cui si vede la piccola Luna Marì mandarsi da sola dei baci allo specchio e ha scritto: “Amatevi tanto, come fa lei”.

Antonino Spinalbese insieme alla figlia dopo il GF Vip

Antonino Spinalbese ha potuto finalmente stringere di nuovo tra le braccia sua figlia Luna Marì, la figlia da lui avuta insieme a Belen Rodriguez durante l’estate 2021. In un tenero video condiviso dall’hair stylist via social si vede la bambina correre verso di lui e abbracciarlo teneramente. “Sei felice amore mio? Sei tanto bella. Sono tornato, adesso stiamo tutta la vita insieme, ti va?”, si sente dire a Antonino nel video.

Belen allo stesso tempo ha pubblicato un tenero video della piccola Luna Marì e ha lodato il modo in cui la bambina sembra diffondere amore attorno a sé. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla showgirl argentina che, evidentemente, ha continuato a far sì che sua figlia avesse un buon legame con il padre nonostante la loro separazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG