Ospite a Belve Rocco Casalino ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla sua vita privata e sul suo rapporto con il padre.

Rocco Casalino si è confessato a cuore aperto a Belve e ha pubblicamente attaccato suo padre che, a suo dire, avrebbe avuto atteggiamenti violenti e vessatori nei confronti suoi e di sua madre. L’ex portavoce di Conte non sarebbe disposto a perdonarlo:

“Mio padre era un maschio del sud, molto virile, dominante. A proposito di assomigliare, non gli assomigliavo ecco, non ero il figlio che somiglia al papà, e questa cosa per lui era un problema. Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché sapevo che se lo avessi ammesso sarebbe stato peggio. Io ero sicuro che avrei avuto la vita impossibile. Anche per questa situazione la consapevolezza per me è arrivata molto tardi, ho fatto molta fatica ad accettarmi”, ha rivelato.

Oggi i rapporti tra Rocco Casalino e suo padre sono praticamente inesistenti e l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha svelato a Belve quanio le intimidazioni da parte dell’uomo lo abbiano portato a tenere segreta la natura del suo orientamento fino ai 35 anni. Casalino ha ammesso che, prima di allora, avrebbe avuto liaison con centinaia di donne:

“Fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmente l’amore e a un certo punto mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da etero. Anche perché avevo desiderio di una vita famigliare, dei figli. Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto l’amore con centinaia di donne. Sembra strano? Anche a me”, ha confessato l’ex volto del GF Vip, che oggi non sembra intenzionato ad avere alcun chiarimento con suo padre.

