Maria De Filippi sta affrontando il difficile lutto dovuto alla scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo, e il palinsesto Mediaset è stato modificato per rendere omaggio al conduttore e per permettere alla conduttrice di elaborare il suo dolore. Secondo quanto riporta Fanpage i programmi tv condotti dalla De Filippi – Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne – non torneranno in onda prima degli inizi di marzo nonostante alcune registrazioni siano già state effettuate.

Maria De Filippi in lutto: i programmi sospesi

Le ultime registrazioni di Uomini e donne e C’è Posta per Te sono state effettuate, ma prima che i programmi tv vengano trasmessi di nuovo in onda sembra che dovranno trascorrere ancora alcuni giorni. Stando a quanto riporta Fanpage è probabile che il dating show della conduttrice (Uomini e Donne) e il daytime di Amici facciano il loro ritorno in nella giornata di mercoledì 1 marzo, mentre il 3 marzo potrebbe essere trasmesso l’appuntamento pomeridiano (registrato lo scorso 23 febbraio) di Amici.

Maria De Filippi è apparsa visibilmente provata durante i funerali del marito e in queste ore in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro conforto. Tra questi vi è anche l’amico e collega Gianni Sperti, che ha promesso di non abbandonarla neanche per un istante.

