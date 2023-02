Emanuela Folliero ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza, giunta in maniera inaspettata quando aveva 42 anni.

Emanuela Follieo ha un figlio, Andrea, nato dalla sua relazione con Enrico Mellano (naufragata nel 2009). La conduttrice ha svelato al Corriere della Sera di aver scoperto per caso di essere incinta e di aver vissuto alcuni momenti bui a causa della gravidanza e della maternità.

“Ero in cura per le cisti ovariche, dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell’età si chiama ‘premium baby’ e prima di affezionarmi all’idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza“, ha confessato al Corriere della Sera, e ancora (in seguito alla nascita di suo figlio): “In clinica ho avuto un crollo. Le infermiere mi hanno vista piangere e si è diffusa la voce della depressione post-partum. Ho detto: ‘devo reagire’. E ho deciso di farmi aiutare”, ha detto.

Emanuela Folliero: la maternità e il momento buio

Oggi Emanuela Folliero è legatissima a suo figlio Andrea, ma lei stessa non ha nascosto che l’arrivo del suo primo e unico figlio non avrebbe rappresentato per lei un momento di gioia assoluta e che anzi, sarebbe stata costretta a chiedere aiuto dopo aver subito un crollo emotivo. All’epoca la Folliero era legata a Enrico Mellano, ma la relazione tra i due è naufragata poco tempo dopo la nascita del loro figlio.

“Colmava alcuni miei vuoti. Non eravamo fatti per stare insieme, ma si è trasferito a Monza per starci più vicino”, ha dichiarato la conduttrice, che successivamente ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Pino Oricci.

