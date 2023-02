Gianni Sperti era presente ai funerali di Maurizio Costanzo e ha voluto dedicare un commovente messaggio a Maria De Filippi.

Gianni Sperti non ha fatto segreto di aver ricevuto da Maria De Filippi grande sostegno e supporto in alcuni dei momenti più difficili della sua vita. In occasione dei funerali del marito della conduttrice, Maurizio Costanzo, l’opinionista è stato raggiunto dai microfoni de La Vita in Diretta e ha rivolto un suo tenero pensiero nei confronti della De Filippi:

“Cosa voglio dire a Maria in questo momento? Che non l’abbandonerò mai, ma proprio mai“, ha affermato.

Gianni Sperti: la dedica a Maria De Filippi

Gianni Sperti ha voluto esprimere tutto il suo sostegno a Maria De Filippi ora che la conduttrice è rimasta vedova a seguito della scomparsa di suo marito, il celebre conduttore e giornalista Maurizio Costanzo.

Sperti era presente ai funerali del conduttore che si sono tenuti a Roma, nella Chiesa degli Artisti. Insieme a lui erano presenti molti volti più o meno noti del mondo dello spettacolo, e in tanti hanno rivolto i loro pensieri e le loro parole di conforto alla celebre conduttrice Mediaset. La sua migliore amica, Sabrina Ferilli, ha preso un aereo da Tokyo per raggiungerla in un momento così difficile e ha preso le sue difese difronte alle polemiche riguardanti i selfie che le sono stati chiesti alla camera ardente.

