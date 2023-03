Al GF Vip Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno instaurato un rapporto speciale e Alfonso Signorini ha svelato cosa ne pensa.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono baciati al GF Vip e l’hair stylist non ha nascosto la sua attrazione verso l’ereditiera. Mentre in tanti si chiedono se i due siano destinati a formare una nuova coppia lontano dalle telecamere, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato sulle pagine del suo settimanale (Chi) cosa ne penserebbe:

“Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me. Al GF Vip non hanno avuto modo di stare tanto insieme, ma la loro alchimia, contro la quale nulla si può, ha avuto la meglio. Comunque vada, amore o solido amicizia li aspetta un bel futuro!”

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: l’opinione su Antonino e Ginevra

Al GF Vip, nonostante abbiano avuto modo di trascorrere solamente tre settimane sotto lo stesso tetto, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno instaurato un rapporto speciale e si sono baciati due volte (una delle quali in diretta tv). Al momento non è dato sapere se i due continueranno a frequentarsi anche al di fuori del programma ma l’ex fidanzato di Belen non ha nascosto la sua attrazione verso l’ereditiera, che nel frattempo sarebbe tornata single (fino a qualche settimana fa risultava fidanzata con il misterioso Scucugnu).

“Ginevra mi piace perché è pura. Qualora non fosse qualcosa di serio, sono convinto che comunque lei farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero, ci siamo capiti con gli sguardi”, ha confessato Antonino al GF Vip. La storia tra i due sboccerà ora che entrambi sono fuori dal bunker di Cinecittà?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG