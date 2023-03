Laura Pausini ha dichiarato che non tornerà in gara al Festival di Sanremo e ha svelato i motivi della sua decisione.

In occasione dei suoi 30 anni di carriera Laura Pausini ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano e ha pronunciato una frase destinata a far discutere. A differenza di molti altri suoi colleghi famosi la cantante ha infatti dichiarato che non tornerà al Festival di Sanremo e ha svelato che, secondo lei, andrebbe rispettata una “gerarchia”:

“Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista”, ha affermato la cantante.

Laura Pausini e Sanremo: la decisione della cantante

Laura Pausini non sembra intenzionata a tornare sul palco dell’Ariston e le sue affermazioni sulla questione hanno finito per scatenare una bufera in rete. In molti infatti hanno interpretato la frase della cantante in merito alla “gerarchia” tra artisti come se lei ritenesse di essere ormai “troppo famosa” per tornare a calcare il palco che la rese celebre in tutta Italia (e poi nel mondo).

In molti si chiedono se Laura Pausini replicherà alle polemiche in rete e se tornerà a parlare della questione, chiarendo ulteriormente il suo punto di vista. In tanti tra i suoi colleghi famosi (da Giorgia a Tiziano Ferro) sono tornati sul palco dell’Ariston nel corso degli anni e dopo essersi affermati come artisti di fama internazionale.

