Secondo indiscrezioni Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero tornati insieme e Giacomo Urtis ha rotto il silenzio sulla vicenda.

Ritorno di fiamma in vista per Andrea Damante e Giulia De Lellis? Lo scoop è stato lanciato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona e a sorpresa il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, ha svelato nuovi e scottanti dettagli sulla questione (che al momento non è stata confermata né smentita dai due diretti interessati).

“Ero all’entrata (della discoteca Redroom di Milano, ndr) e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme“, ha dichiarato Urtis a Fanpage.

Giulia De Lellis

Damante e De Lellis: il retroscena di Giacomo Urtis

Da alcuni giorni si avvicendano voci in merito a un presunto ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Secondo i rumor riportati da Fabrizio Corona i due si sarebbero scambiati alcuni messaggi che sarebbero stati intercettati da Elisa Visari, attrice fidanzata con il dj veronese.

Lei e Damante avrebbero finito per litigare a causa della questione e lei avrebbe inviato i messaggi incriminati anche al fidanzato della De Lellis, Carlo Gussalli Beretta. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti tra i fan dell’ex coppia di Uomini e donne sono impazienti di saperne di più. I due romperanno il silenzio anche su quanto dichiarato da Giacomo Urtis?

