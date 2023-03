Da settimane Fedez è assente dai social. I fan sono in ansia per le condizioni del rapper, che nelle sue ultime apparizioni è parso provato.

Una volta messi a tacere i rumor che lo volevano in crisi con sua moglie Chiara Ferragni (i due hanno postato la foto delle loro mani strette teneramente l’una nell’altra), Fedez ha continuato a non mostrarsi sui social e ormai sono sempre di più i fan preoccupati per le condizioni del rapper che, durante le sue ultime e sporadiche apparizioni social, è apparso stanco e con un evidente problema di balbuzie.

Al momento Chiara Ferragni (che si trova a Parigi per motivi di lavoro) non ha rotto il silenzio sulla questione e anche i familiari del rapper continuano a mantenere il massimo riserbo.

Fedez

Fedez: l’assenza dai social

Dopo il Festival di Sanremo Fedez ha diradato le sue apparizioni sui social e in tanti, tra i suoi fan, sono in ansia per il suo stato di salute. Il rapper nelle sue ultime apparizioni via social aveva mostrato di avere un evidente problema di balbuzie, ma sulla questione lui stesso ha preferito non svelare ulteriori dettagli.

In queste ore sua madre Tatiana (che è anche sua manager) ha scritto sui social: “L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo”. In tanti si chiedono se il suo post abbia a che vedere con suo figlio e se presto lei o il rapper romperanno il silenzio in merito al suo stato di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG