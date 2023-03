A Michelle Impossible Belen Rodriguez ha affermato che la Marcuzzi sia stupenda, ma in molti ricordano le sue frecciatine alla collega.

Non è dato sapere quali siano attualmente i rapporti tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi né se effettivamente ve ne siano. A Michelle Impossible la showgirl argentina ha tagliato corto sulla celebre collega affermando solo che “sia sempre stupenda”, ma molti ricordano una sua passata intervista a Le Iene dove affermò:

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez contro Marcuzzi e D’Urso

In passato Belen Rodriguez ha dato prova di non avere affatto un buon rapporto con la collega conduttrice Alessia Marcuzzi e, nelle ultime ore, la showgirl ha preferito tagliare corto a Michelle Impossible quando è stata menzionata proprio la bionda conduttrice. Alessia Marcuzzi non ha mai replicato alle parole di Belen sul suo conto e in tanti si chiedono se emergeranno mai ulteriori retroscena sulla discussa lite tra le due.

Sempre a Michelle Impossibile la showgirl argentina ha preferito glissare anche sul conto di Barbara D’Urso, su cui in passato affermò a Il Fatto Quotidiano: “Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona. Quella volta che l’ho mandata a quel paese a le Iene? La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. I suoi programmi non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione. Non posso dire nulla davvero“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG