A Michelle Impossible Katia Follesa ha ironizzato sul primo figlio di Aurora Ramazzotti, che sarà il primo nipote di Michelle Hunziker.

A Michelle Impossible Katia Follesa ha dato luogo a un siparietto ironico in compagnia di Aurora Ramazzotti e ha fatto soprattutto riferimento al bambino che la giovane conduttrice porta in grembo e che nascerà tra appena un mese.

“So quanto è stato difficile e brutto dover ascoltare delle persone poco intelligenti che quando tu eri ancora una bambina ti dicevano: ‘Mamma che figa tua madre, come me la farei!’. Lo so. Ma pensa quando tu dovrai ascoltare gli amici di tuo figlio, quando gli diranno: ‘Minc*ia che fi*a tua nonna, come me la farei!’”, ha dichiarato la comica tra l’ilarità generale.

Katia Follesa

Katia Follesa: la battuta sul figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Katia Follesa hanno partecipato allo show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, e entrambe hanno ironizzato sulla conduttrice che presto diventerà nonna per la prima volta. Le due non hanno scherzato però solo sull’imminente arrivo del primo nipote della showgirl, ma anche sulla sua vita privata.

In particolare Aurora ha tirato in ballo il chirurgo Giovanni Angiolini, con cui sua madre ha avuto una liaison la scorsa estate (dopo aver detto addio al suo secondo marito, Tomaso Trussardi). “Cara mamma tu sei famosa per i tuoi tanti hobby: canti, balli, fai arti marziali… Questa estate se non sbaglio ti sei appassionata di medicina”, ha dichiarato Aurora divertendo il pubblico dello show.

