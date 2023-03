Nonostante i gossip la vorrebbero in lite con Alvin, Ilary Blasi ha preso un aereo per Francoforte e si è mostrata in compagnia del fidanzato.

Ilary Blasi continua a godersi ogni momento disponibile insieme al suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, e a quanto pare nelle ultime ore la showgirl ha deciso di raggiungere l’imprenditore nella sua città, Francoforte, dove trascorreranno un weekend all’insegna dell‘amore e del relax. Sui social Ilary ha mostrato le loro mani intrecciate ma non si è mai mostrata direttamente in volto con l’imprenditore. Secondo rumor diventati sempre più insistenti intanto, lei e Alvin avrebbero litigato.

Ilary Blasi e Bastian Muller a Francoforte

Dopo le notizie in merito al suo imminente scontro in tribunale con l’ex marito, Francesco Totti, Ilary Blasi è stata travolta da una nuova ondata di gossip in merito a una sua presunta lite con Alvin, con cui si è scambiata alcune frecciatine a mezzo social. La conduttrice ha come sempre preferito mantenere il massimo riserbo e nelle ultime ore è volata a Francoforte, dove ha raggiunto il fidanzato Bastian Muller, con cui avrebbe ritrovato la serenità dopo il suo addio al famoso marito..

Secondo i rumor in circolazione la conduttrice sarebbe più innamorata che mai dell’imprenditore e molto presto, in tv, potrebbe finalmente raccontare alcuni retroscena sulla loro liaison. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. I fan, però, sono in trepidante attesa di conoscere tutti i dettagli sulla sua nuova storia d’amore.

