Secondo indiscrezioni sarebbe in corso una trattativa affinché Anna Oxa vada come ospite a Domenica In. Il suo cachet sarebbe da capogiro.

Secondo i rumor in circolazione lo staff di Domenica In starebbe cercando di ottenere un’ospitata da parte di Anna Oxa, ma al momento la sua partecipazione allo show non sarebbe scontata. Secondo il blog di Davide Maggio infatti la trattativa potrebbe essere più complessa del previsto a causa di un cachet da capogiro richiesto dalla cantante (pari a 35mila euro) e per via del suo contenzioso legale con la Rai a seguito della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Anna Oxa

Anna Oxa a Domenica In: la trattativa

In tanti si chiedono se Domenica In riuscirà a ottenere la partecipazione di Anna Oxa in qualità di ospite a una delle prossime puntate del programma visto che, secondo indiscrezioni, la trattativa si starebbe rivelando più complessa del previsto. Anzitutto infatti bisognerà capire se la Rai sia disposta a corrispondere alla diva il cachet da lei richiesto (e che sarebbe a dir poco esagerato) e poi c’è anche da capire se il contenzioso aperto dalla Oxa contro la Rai abbia un peso rispetto alle sue ospitate per l’emittente tv.

Durante la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo sulla questione era intervenuto il direttore Rai Stefano Coletta che in merito alla vicenda aveva affermato che Anna Oxa sarebbe stata comunque e sempre la benvenuta nei programmi Rai. Sarà vero?

